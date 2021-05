PSG : Neymar a tous les droits à Paris

Dans : PSG.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier s’est confié sur les privilèges dont profite Neymar au club de la capitale. Une situation tout à fait normale d’après le latéral droit belge.

Comment se comporte Neymar avec ses coéquipiers au quotidien ? Si le meneur de jeu du Paris Saint-Germain peut agacer sur les terrains, Thomas Meunier assure que son comportement loin des caméras n’a rien à voir. « Il aime inviter ses coéquipiers à des fêtes ou au restaurant, a confié l’ancien Parisien à Goal. Neymar est un type simple dans sa vie privée. Il ne plonge pas non plus au restaurant (rires). »

« Il est comme beaucoup de Brésiliens, toujours souriant, faisant des blagues et aimant la vie sociale, a poursuivi le latéral droit du Borussia Dortmund. Il est facile de l'intégrer dans un groupe. De même que Cavani ou Thiago Silva, ce sont tous des gens normaux. » Sauf que Neymar, lui, ne possède pas le même statut que ses coéquipiers aux yeux de la direction. D’où sa position privilégiée. Mais pour Thomas Meunier, le joueur le plus cher de l’histoire a tout simplement mérité son statut au PSG.

« Neymar a mérité ce privilège »

« Cela vient simplement de sa force en tant que joueur, a expliqué le Belge. Le meilleur joueur reçoit le salaire le plus élevé et se trouve donc dans une position tellement forte qu'il peut déterminer beaucoup de choses ou du moins avoir une influence sur beaucoup de choses. Neymar a fait beaucoup pour être meilleur que les autres et a donc mérité ce privilège. » De même que d’autres stars dans leurs clubs respectifs.

« Que ce soit lui, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, ils sont tous professionnels, puissants et écoutés parce que ce sont de grands joueurs avec du charisme et qu'ils ont fait beaucoup de bien au football, a comparé Thomas Meunier. Je pense qu'il faut les écouter car ce qu'ils disent sera toujours dans l'intérêt de l'ensemble. » Neymar encensé pour son professionnalisme et son leadership, ça n’arrive pas tous les jours…