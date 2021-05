PSG : Neymar humilié, la brutale réalité !

Dans : PSG.

Auteur d’un penalty manqué face à Brest dimanche soir (0-2), Neymar vient de conclure sa pire saison en Ligue 1 avec le PSG.

Les hommes mentent, les chiffres jamais. Et ceux de Neymar pour la saison 2020-2021 sont catastrophiques. Dans un article consacré au n°10 du PSG ce lundi, le Mundo Deportivo décortique la saison de l’international brésilien. Et le constat est sans appel, au vu de l’investissement consenti par le PSG pour le recruter et assumer son salaire colossal, Neymar n’est pas à la hauteur des attentes. En seulement 18 matchs joués (!), il n’a marqué que 9 buts et délivré 6 passes décisives, en plus d’avoir manqué des matchs décisifs comme ceux face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

Sur les réseaux sociaux, un thread comparant les chiffres de Neymar à ceux d’autres joueurs de Ligue 1 est devenu viral. Et il n’est pas vraiment à l’avantage de la star du PSG, lequel a immédiatement pris la direction du Brésil après la victoire de Paris à Brest dimanche soir (0-2). « Neymar en Ligue 1 cette saison c’est : autant de buts que Moussa Koné (Nîmes), autant de buts que Stephy Mavididi (Montpellier), autant de buts que Steve Mounié (Brest), MOINS de buts que Yoane Wissa (Lorient), MOINS de buts que Renaud Ripart (Nîmes), MOINS de buts que Terem Moffi (Lorient), MOINS de buts que Ui-Jo Hwang (Bordeaux), PLUS de cartons jaunes que de passes décisives, PLUS de cartons que de buts dans le jeu, MOINS de buts que Florian Sotoca (Lens), MOINS de buts dans le jeu que Mama Baldé (Dijon) ». Des chiffres qui font sourire mais qui provoquent probablement chez les dirigeants du PSG une réelle frustration. Malgré tout cela, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont fait le choix de prolonger le contrat de Neymar jusqu’en 2025. Preuve que finalement, Neymar ne déçoit pas tant que ça à Paris.