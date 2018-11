PSG : Meunier envoie Paris au sommet du monde

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Toujours aussi prompt à parler dans les médias, Thomas Meunier a parfois agacé les supporters parisiens avec sa franchise à toute épreuve.

Mais cette fois-ci, alors que le Paris Saint-Germain est dans une situation compliquée dans sa poule de Ligue des Champions, le latéral belge a clamé haut et fort son envie de tout déchirer avec le PSG au niveau européen. Une intention louable tant, comme le dit le Diable Rouge, Paris a sur le papier une équipe qui peut faire très mal au plus haut niveau. C’est le souhait le plus cher de l’ancien joueur de Bruges, persuadé que, après des années d’échec sans atteindre les demi-finales, son équipe va enfin toucher au but.

« Il faut bien le dire que sur le papier, le Paris Saint-Germain a une équipe pour prétendre à un trophée en Europe ! Et je pense qu’il est grand temps de montrer au monde entier qu’on a l’envergure et le charisme pour marquer de notre empreinte la Ligue des Champions », a livré sur bein Sports un Thomas Meunier persuadé que cette année, c’est la bonne pour le Paris Saint-Germain. Les supporters l’espèrent également.