PSG : Messi va mieux, il fonce en Argentine

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Certes, en raison d'un virus grippal, il n'a pas vécu la déroute du PSG à Monaco dimanche. Néanmoins, Lionel Messi n'a pas été ménagé par les critiques ces derniers temps. Notamment après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions par le Real Madrid. C'est pourquoi il a décidé de rejoindre sa sélection malgré l'absence d'enjeu.

Auteur de deux petits buts depuis son arrivée en Ligue 1, Lionel Messi ne fait clairement pas l'unanimité au PSG. Certes, avec une dizaine de passes décisives au compteur, la Pulga a montré à plusieurs reprises pourquoi on parlait d'un joueur de classe mondiale. Même sentiment paradoxal en Ligue des Champions où, malgré cinq réalisations en l'espace de sept rencontres, l'ancien crack du FC Barcelone a semblé errer en huitième de finale face au Real Madrid. En ratant un penalty à l'aller, en ne parvenant pas à tirer son équipe vers le haut au retour. Dimanche, Paris a volé en éclats à Monaco (3-0). Lionel Messi, grippé, n'était pas du voyage en Principauté. Pourtant, il va rejoindre l'Argentine en ce début de semaine.

La sélection, vraie bouffée d'oxygène pour Messi ?

La #SelecciónArgentina contará con Messi para jugar vs 🇻🇪 y 🇪🇨



El 10 fue baja en el PSG por un cuadro gripal y su presencia se había puesto en duda. Sin embargo, esperará un día más para poder recuperarse y -salvo un cambio de último momento- el martes llegará a Buenos Aires. pic.twitter.com/wkOP6oE2Fn — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2022

C'est donc avec un jour de retard et à bord d'un vol privé, que Lionel Messi va rejoindre Buenos Aires et ses coéquipiers de l'équipe nationale d'Argentine, comme le révèlent les médias argentins. Avec Angel Di Maria et Leandro Paredes dans l'avion. Un choix qui peut surprendre. En effet, le joueur de 34 ans avait été ménagé de la dernière trêve internationale. Et cette récente grippe aurait pu l'inciter à rester à Paris pour récupérer. Surtout que l'Argentine, déjà qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar, s'apprête à disputer deux matches sans enjeu face au Venezuela et à l'Équateur. Mais au-delà de toute considération sportive, Lionel Messi semble bel et bien être rentré au pays pour s'oxygéner et s'éloigner du contexte morose actuel parisien.