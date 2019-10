PSG : Al-Khelaifi peut prendre 300ME avec Mbappé

Dans : PSG, Mercato.

Kylian Mbappé marche sur l'eau actuellement avec le Paris Saint-Germain, et forcément le prochain mercato risque d'être bouillant. Selon un agent de joueur, Nasser Al-Khelaifi pourrait réussir le transfert avec Mbappé.

Auteur d’un triplé la semaine passée contre Bruges en Ligue des champions avec le PSG, puis d’un doublé dimanche lors de l’impressionnante victoire de Paris contre l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé affole toute l’Europe. Et même si le Champion du monde français du Paris Saint-Germain n’arrive pas en fin de contrat avec le club de la capitale, son nom est déjà évoqué pour une bataille frontale entre le Real Madrid, le FC Barcelone et même Manchester United. Mais pour obtenir l’accord de l’Emir du Qatar, qui décidera seul de l’avenir de Kylian Mbappé, il faudra lâcher un chèque XXL. Et pour Yvan Le Mée, agent de nombreux footballeurs qui s’est confié sur ParisTeam, il est évident que la star française du PSG ne sera pas vendue pour moins de 300ME, record absolu pour le transfert d’un joueur français.

« Kylian Mbappé est un jeune joueur qui veut tout gagner, son palmarès est déjà incroyable, et il a encore le temps. Pour remporter la Ligue des champions, il faut qu'il évolue dans l'un des 4 plus gros clubs d'Europe, et aujourd'hui, le PSG en fait partie. Il n'y a pas de raison qu'il soit amené à partir rapidement de Paris. Sa valeur ? Je dirais 300ME, mais c'est limite un joueur qui n'a pas de prix quand on sait ce qu'il rapporte. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont les 3 ovnis de la planète football. Mbappé est à lui seul l'ovni du futur ! », explique Yvan Le Mée, qui sent donc un avenir éblouissant se profiler pour celui qui est tout de même déjà champion du monde alors qu'il n'a que 20 ans.