PSG : Messi remplacé, Pochettino va pointer à Pôle Emploi

Par Guillaume Conte

La sortie de Lionel Messi a un quart d'heure de la fin a provoqué un tremblement de terre au PSG. Mauricio Pochettino sort les muscles, mais joue gros.

Le PSG a arraché une victoire capitale face à l’OL ce dimanche soir, s’imposant dans les derniers instants sur une tête de Mauro Icardi. Comme contre Bruges, les Parisiens ont été bousculés par des Lyonnais entreprenants et qui ont même mené au score pendant 10 minutes. Le Paris SG a parfois eu du mal à se trouver offensivement, même si Di Maria a fait beaucoup de bien dans la transition et la distribution du jeu. En ce qui concerne Messi, il a aussi essayé d’organiser et s’est montré bien plus en jambes que lors de sa première titularisation en Belgique.

Le regard noir de Messi

Néanmoins, le sextuple Ballon d’Or n’est pas encore au sommet et quand Mauricio Pochettino a voulu effectuer un changement à un quart d’heure de la fin, il a décidé de sortir Lionel Messi. Le Parc des Princes a alors chaleureusement applaudi son numéro 30, mais cela n’a pas aidé à faire passer la pilule. Au moment de quitter le terrain, « Léo » est passé tête baissée devant son entraineur. Ce dernier a tenté de lui taper dans la main, et Messi a esquivé le geste, lançant un regard noir à Pochettino. Une colère froide qui en dit long sur ce que pense l’ancien barcelonais de cette décision, lui qui n’était clairement pas habitué à sortir du terrain avant la fin du match en Catalogne.

Lionel Messi s’est ensuite assis sur le banc de touche, et on a pu voir ses amis Rafinha et surtout Paredes lui faire signe qu’ils ne comprenaient absolument pas cette décision. De quoi déjà mettre le feu au vestiaire, si les joueurs s’étonnent même publiquement des décisions de leur entraineur. En attendant, le PSG a eu un second souffle en fin de rencontre grâce à ces changements, mais cela ne risque pas vraiment d’être mis en valeur. Mauricio Pochettino a pris une décision et il l’a assumé en conférence de presse.

Pochettino explique sa décision sur Messi

« Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, avec un effectif de 35 personnes. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non. Je lui ai demandé comment il allait, il m’a dit qu’il allait bien, sans problèmes », a livré l’entraineur du Paris SG, qui, en sortant Lionel Messi lors de sa première titularisation au Parc des Princes, envoie tout de même un message fort à sa plus grande star.

Attention donc à ne pas tomber dans le règlement de comptes, La Pulga ayant eu à chaque fois la peau des entraineurs qui ne lui convenaient plus à Barcelone. Ernesto Valverde, viré du Barça après quelques décisions fortes, avait refusé d'expliquer la nature de ses relations avec Lionel Messi et son implication dans son éventuelle licenciement, assurant qu'il valait mieux que les gens ne sachent rien de tout ça... Chez les suiveurs du PSG, les réactions ont fusé après cet échange glacial entre Pochettino et Messi, et l’entraineur parisien s’est fait rappeler, souvent sur le ton de l’humour, qu’il risquait bien de prendre la porte et de finir à Pole-Emploi s’il continuait à se mettre Lionel Messi à dos.