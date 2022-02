PSG : Messi, Neymar et Mbappé, le Qatar s'est fâché !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est à une semaine d'affronter le Real Madrid en match aller de Ligue des champions, et la pression monte sur les épaules de Mauricio Pochettino.

A dix jours d’accueillir Karim Benzema et ses coéquipiers au Parc des Princes, le PSG doit encore expédier les affaires courantes en Ligue 1 et cela passe ce dimanche par un très délicat déplacement à Lille, le club qui avait privé Paris du titre de champion de France la saison passée et du Trophée des champions l’été dernier. Mauricio Pochettino le sait, après le naufrage en Coupe de France face à Nice, les supporters sont à bout, ce que le Collectif Ultra Paris a résumé d’un message lapidaire envoyé au club de la capitale via les réseaux sociaux : « NOTRE PATIENCE A SES LIMITES... #RASLEBOL ». Selon L’Equipe, du côté de Doha aussi, on a été outré par cette élimination en Coupe, le propriétaire du Paris Saint-Germain estimant que sur le plan national le club devait tout gagner compte tenu de son effectif. La pression est colossale sur les épaules de Mauricio Pochettino, lequel est considéré comme l’unique responsable de la bouillie de football vue actuellement.

Messi, Neymar, Mbappé, les vrais patrons du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Si l’entraîneur argentin a évidemment ses responsabilités dans ce triste spectacle offert par le PSG, il n’a peut-être pas totalement les mains libres concernant ses choix tactiques, même si le problème souligné par le quotidien sportif ressemble à un problème de riche et même d’ultra-riche. En effet, selon le média, lorsque Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont en état de jouer, Mauricio Pochettino a pour ordre de les titulariser. Et cela a été décrété suite au fameux remplacement de Lionel Messi contre l’Olympique Lyonnais à la mi-septembre lorsque la Pulga avait affiché clairement sa stupéfaction lorsque le coach parisien l’avait rappelé sur le banc à un quart de la fin du match. « Lorsqu’elles sont opérationnelles, Pochettino est « obligé » d’aligner les trois stars de la « MNM », même si cela rend sa quête d’équilibre encore plus relevée », expliquent José Barroso et Damien Degorre.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏾⚽️ pic.twitter.com/qNqxKNi4u3 — Neymar Jr (@neymarjr) November 20, 2021

Bien évidemment, de nombreux entraîneurs aimeraient avoir ce genre de souci, mais il démontre à ceux qui en doutaient qu’au Paris Saint-Germain c’est le vestiaire qui fait la loi, et que certains joueurs sont plus rapides à téléphoner au Qatar pour avoir du temps de jeu plutôt que montrer sur les pelouses qu’ils la méritent. En attendant, Mauricio Pochettino aura à disposition contre Lille Lionel Messi, terriblement mauvais contre Nice, et Kylian Mbappé, qui est entré en cours de jeu en Coupe de France et n’a pas réussi à inverser la tendance. Même s'il ne sera pas viré d'ici le match aller de Ligue des champions contre Madrid, le technicien argentin a tout de même intérêt à ce que son PSG ne sombre pas dans le Nord, sinon la semaine pourrait être bouillante, l'ombre de Zinedine Zidane planant toujours au-dessus de Paris.