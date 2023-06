PSG ‍: Messi heureux loin de Paris, Neymar n'en doute pas

Le transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami a surpris plus d'une personne. Néanmoins, son fidèle ami Neymar le savait déjà avant tout le monde. Cela ne l'empêche pas d'être triste au moment de dire au revoir à la Pulga au PSG.

Lionel Messi a souvent été maître du contre-pied sur un terrain de football, Jérôme Boateng s'en souvient encore 8 ans après. Mais, l'Argentin n'avait pas habitué les gens à des contre-pieds médiatiques. Celui du mercato a été bien réussi car les spécialistes l'envoyaient en Arabie saoudite ou au Barça. Messi a préféré aller à l'Inter Miami. Il a écarté son club de toujours et l'important chèque saoudien pour retrouver David Beckham en Floride. Un retournement de situation que peu de médias avaient anticipé les jours précédents. Ils auraient du demander à Neymar.

Le Brésilien du PSG l'a confié au micro de NBA Brasil. « Messi à l'Inter Miami ? Je le savais déjà. Messi est l'un de mes meilleurs amis, un cadeau que le football m'a offert. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de jouer avec lui et puis nous sommes devenus amis. Donc, je savais déjà qu'il viendrait ici (Miami) et nous avons parlé. Je lui ai dit qu'il serait très heureux à cause de la ville, du style de vie et de l'opportunité de jouer et de vivre ici à Miami », a t-il indiqué.

Neymar: “Messi to Inter Miami? I already knew. Messi is one of my best friends, a gift that football gave me. I had the opportunity to meet him, play with him and then we became friends. So, I already knew that he would come here (Miami) and we talked. I said to him that he would… pic.twitter.com/DLCdKJA4aU