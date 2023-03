PSG : Messi et Neymar éjectés, Mbappé n’attend que ça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nouveau capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé entend bien prendre le pouvoir aussi au PSG et pour cela, l’attaquant de 24 ans milite activement en faveur des départs de Lionel Messi et de Neymar.

Cette semaine, le nom de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres en Equipe de France. Et pour cause, à la suite des retraites internationales de Karim Benzema, Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été nommé capitaine des Bleus par Didier Deschamps. La prise de pouvoir du natif de Paris en Equipe de France ne fait plus aucun doute et désormais, l’objectif pour Kylian Mbappé est également d’être le leader du Paris SG. C’est déjà le cas sportivement, mais l’ancien Monégasque pourrait peser encore davantage dans les choix du club parisien dans les semaines à venir.

Mbappé favorable aux départs de Neymar et de Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et pour cause, Don Balon affirme que Kylian Mbappé est plus favorable que jamais aux départs de Lionel Messi et de Neymar, qui forment à ses côtés une « MNM » qui fait plus fantasmer les réseaux sociaux qu’elle ne performe en Ligue des Champions depuis deux ans. Le média espagnol indique que Kylian Mbappé a conscience qu’il sera difficile de gagner la Ligue des Champions avec ce trio offensif. Sur le papier, l’association fait pourtant rêver mais dans les faits, il est maintenant avéré que Mbappé, Neymar et Messi ne sont pas si complémentaires que cela. Et ce n’est pas les passages de Kylian Mbappé en Equipe de France qui vont lui prouver le contraire. Chez les Bleus, l’attaquant de 24 ans évolue avec des joueurs offensifs moins talentueux mais plus travailleurs, que ce soit Giroud, Kolo-Muani ou encore Coman et Diaby.

Mbappé rêve d'un PSG façon Equipe de France

J'arrive toujours pas à comprendre comment Kylian Mbappé a fait ça pic.twitter.com/vVhdlSCWjs — 🏴‍☠️🇨🇵 (@KM7ZOO) March 27, 2023

Et il est clair que l’Equipe de France se porte bien mieux que le PSG, en partie grâce aux efforts défensifs des attaquants qui accompagnent Kylian Mbappé. C’est ainsi que selon Don Balon, le capitaine de la France est favorable à un grand ménage dans la capitale avec les départs si possibles de Messi (fin de contrat) et de Neymar. Il ne sera toutefois pas simple voire même impossible pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de trouver une porte de sortie au Brésilien, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 et blessé pour les trois mois à venir. En ce qui concerne Messi en revanche, il suffit de ne pas lui offrir de prolongation de contrat. Or, Nasser Al-Khelaïfi a récemment avoué qu’il discutait avec l’Argentin pour étendre son bail. Va-t-il finalement changer d’avis et se ranger derrière l’opinion de sa star n°1 ?