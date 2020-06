PSG : Messi et Mbappé, le vrai Ronaldo a voté

Dans : PSG.

Le phénomène Ronaldo a jeté un oeil sur ce qui se fait de mieux dans le monde du football actuellement, et il a Messi et Mbappé à la bonne.

Pour les joueurs offensifs de premier plan, il est souvent la référence ultime du football moderne. Ronaldo, le Brésilien, est le numéro 9 capable de tout faire, de finir les actions comme de se les créer tout seul. Frappe de balle, sens du but, capacité de dribble, rapidité et puissance, Ronaldo a fait rêver des générations de footballeurs. Aujourd’hui, à 43 ans, qui le fait rêver ? Lionel Messi en premier lieu. Pour l’ancienne star du FC Barcelone comme du Real Madrid, il ne fait aucun doute que l’Argentin est un extraterrestre et que le football devra attendre longtemps avant de revoir un tel joueur.

« Messi, bien sûr, il est numéro un, il nous faudra 20 ou 30 ans pour voir quelque chose de similaire en termes de talent. J’aime aussi Salah, Hazard, Neymar, que j’aime voir jouer, bien sûr Mbappé », a confié à AS un R9 qui oublie donc son homonyme Cristiano Ronaldo. Le Brésilien préfère se concentrer sur les joueurs du PSG, et notamment le talent brut que représente Mbappé.

« Il a beaucoup de vitesse, il termine bien les actions, il a de bons mouvements, il frappe très bien avec les deux pieds, il a une foulée incroyable. Nous avons des qualités similaires, mais je n’ai jamais aimé les comparaisons, en particulier entre joueurs de générations différentes, car les situations sont différentes », a livré Ronaldo, qui connait trop le football et le danger du jeu des comparaisons. En attendant, cet hommage doit certainement faire chaud au coeur de l’international français, qui a néanmoins grandi avec la génération suivante, celle de Cristiano Ronaldo.