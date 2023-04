PSG : Messi et l'Arabie saoudite, la prise de parole déroutante

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde argentin ne manque pas de prétendants.

A Paris, les chantiers ne manqueront pas cet été sur le marché des transferts. Doha va devoir faire des choix forts dans les prochaines semaines. Parmi les dossiers XXL au PSG, l'avenir de Leo Messi. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde argentin n'a pas encore pris de décision, du moins officiellement. La Pulga ne manque pas de propositions, avec des offres du PSG, du FC Barcelone, de la MLS et de l'Arabie saoudite. Le championnat saoudien serait prêt à mettre le paquet pour attirer Leo Messi, qui aimerait cependant rester en Europe. Concernant l'avenir de l'Argentin de 35 ans, tous les indices laissés font parler sur les réseaux sociaux.

Messi et l'Arabie saoudite, c'est possible ?

Et les internautes ont remarqué ces dernières heures que la star du Paris Saint-Germain a partagé une image sponsorisée d'Arabie saoudite, n'hésitant pas à clamer son amour pour le paysage, même si Leo Messi est bien évidement payé pour dire du bien de l'Arabie saoudite. Dans la légende est d'ailleurs écrit : « Qui aurait cru que l'Arabie Saoudite avait autant de verdure ? Qui aurait cru que l'Arabie saoudite avait autant de verdure ? J'aime explorer ses merveilles inattendues dès que je le peux. #visitsaudi ».

Récemment, des informations mercato indiquaient que le club d'Al Hilal avait fait une offre démentielle pour se payer Leo Messi, avec un contrat à plus de 400 millions d’euros par an offert au joueur du PSG. Les prochaines heures nous en diront plus concernant Leo Messi, alors que le Barça a soumis un plan spécial pour recruter l'Argentin. La Liga donnera sa réponse au mois de mai. Mais en tout cas, plus le temps passe et plus Leo Messi semble se diriger loin d'un avenir au PSG. L'Arabie saoudite décrochera-t-elle le gros lot pour reformer une rivalité avec Cristiano Ronaldo ? Le suspense reste entier.