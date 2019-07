PSG : Messi détruit l'arbitrage, le 6-1 de Barça-PSG ressort !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Samedi soir, dans la foulée de la victoire de l'Argentine contre le Chili pour la 3e place de la Copa America, Lionel Messi, expulsé, avait balancé quelques critiques assassines à l'encontre des arbitres qui officiaient lors de cette compétition. Pour la star du Barça et de l'Argentine, tout avait été fait pour que le Brésil s'impose, le mot de corruption étant même lâché par Lionel Messi. Forcément, du côté de la Seleçao on n'a pas apprécié l'attaque brutale de l'Argentin, soupçonné d'être un mauvais perdant. Et après le succès en finale du Brésil contre le Pérou, Thiago Silva a donné une bonne leçon à la star du FC Barcelone.

Pour cela, il a rappelé à Lionel Messi que le fameux soir du 6-1 de la remontada, marqué par des décisions arbitrales très défavorables au Paris Saint-Germain, personne n'avait crié à la corruption de Deniz Aytekin. « C’est difficile de commenter ces propos parce que, parfois, lorsque vous subissez une défaite, vous essayez de vous décharger de votre responsabilité et de blâmer les autres (...) Je suis attristé par ce genre de déclaration parce que lorsque Barcelone a battu le PSG 6-1 à Barcelone, il l'a fait avec l'aide d'une performance ridicule de l'arbitre, mais à aucun moment les joueurs du club parisien n'ont dit que les organisateurs avaient donné le match aux Catalans. Nous devons respecter l'histoire », a fait remarquer le défenseur du Brésil et du Paris Saint-Germain. Sans revenir sur la remontada, Marquinhos a lui aussi regretté les graves accusations de Lionel Messi. « C’est frustrant d’entendre cela de la part d’un joueur de sa qualité, un crack qui est admiré de tous (...) Les arbitres ont également concédé beaucoup de choses en faveur de Barcelone et de l’équipe nationale, sans que l'on puisse parler de corruption dans l’arbitrage », a lancé le défenseur parisien.