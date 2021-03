PSG : Messi débarque à Paris, c'est pour une visite

Dans : PSG.

Quelque peu excédé de voir son nom déjà être envoyé à Paris, à Manchester ou à Miami, Lionel Messi se concentre sur la fin de la saison au FC Barcelone.

Un nouvel échec européen en cas d’élimination en Ligue des Champions face au PSG serait certainement celui de trop, mais pour le moment, après la remontée en Coupe du Roi face au FC Séville, tout va bien évidemment être mis en place pour essayer de surprendre le Paris SG dans son antre. Après la défaite 4-1 du match aller, les chances sont toutefois minces et si Lionel Messi regarde du côté de Paris, c’est aussi pour une autre raison. Selon Eduardo Inda, rédacteur en chef du journal OK Diario, la superstar argentine s’est renseignée sur l’immobilier à Paris, où il arrivera lundi avec son club, au cas où il devrait signer cet été dans la capitale française.

« Messi sonde le marché immobilier, et ce n’est pas celui de Barcelone. Il regarde les appartements et les maisons à Paris. Il sait que les joueurs vivent dans des quartiers précis de la ville, ou juste à côté (Neuilly…) ou bien beaucoup plus loin comme Neymar, à 15-20 kilomètres de Paris. Ses chances de rester à Barcelone ? 10 % de chances si Laporta est élu, aucune si c’est l’un des deux autres », a prévenu Eduardo Inda, persuadé que l’avenir de Lionel Messi est désormais forcément loin du Barça. Et niveau destination, le sextuple Ballon d’Or possède un choix limité de destinations en raison de son salaire copieux. Attention toutefois au célèbre coup de la recherche immobilière, l’arrivée de Kalidou Koulibaly ayant été plusieurs fois annoncée quand le défenseur sénégalais de Naples a acheté un appartement sur Paris, sans que cela ne se concrétise jamais au niveau du marché des transferts.