PSG : Messi danger n°1 pour le Qatar !

Dans : PSG.

Si du côté du Paris Saint-Germain on semble tranquille concernant l'avenir de Neymar, cela s'agite beaucoup à Barcelone avec un rôle considérable donné à Lionel Messi.

Le mercato estival 2019 avait laissé Neymar se débrouiller tout seul pour quitter le Paris Saint-Germain, Josep Maria Bartomeu ayant ouvertement fait savoir qu’il attendait du joueur brésilien qu’il se positionne en faveur du FC Barcelone. Et même si Neymar a envoyé quelques messages subliminaux, jamais il n’a dit face à une caméra qu’il exigeait de claquer la porte du PSG pour revenir au Barça deux ans après être parti. En ces temps difficiles pour le club catalan, la direction barcelonaise semble avoir changé de méthode et Lionel Messi va très clairement endosser le costume d’intermédiaire dans un possible retour de l’attaquant de la Seleaço à Barcelone.

Car ce jeudi encore, El Confidencial explique que Lionel Messi n’en peut plus de porter à lui seul la responsabilité des résultats du club. Et les choses sont désormais très claires pour le joueur argentin. « Probablement, Neymar n'a pas les faveurs de la majorité des fans du Barça, compte tenu de son départ au PSG en 2017 et de la plainte déposée contre le club pour le non-paiement d'une partie du bonus de son dernier renouvellement. Mais la signature de Neymar, c'est la seule signature qui excite Lionel Messi, lequel a 32 ans et planifie la manière dont sera la dernière étape de sa carrière professionnelle », écrit Ulises Sanchez-Flor, qui voit dans le retour du joueur du Paris Saint-Germain la seule manière de s’assurer de la présence de Lionel Messi jusqu’à la fin de sa carrière. A moins que du côté de Doha on mette tout le monde d'accord en permettant à Lionel Messi de jouer avec Neymar....mais au PSG. Ce serait évidemment un énorme coup de tonnerre, mais l'été 2017 a montré que rien n'était impossible.