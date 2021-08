PSG : Messi c'est de l'or, il va rapporter très gros

Dans : PSG.

Le Paris SG, qui a déjà dépensé très gros cet été, a bondi sur l’occasion de faire signer Lionel Messi.

Le numéro 10 argentin semblait clairement destiné à prolonger son contrat avec le FC Barcelone, mais le club catalan a fait une révélation fracassante ce jeudi soir en expliquant qu’il ne pourrait pas faire signer le sextuple Ballon d’Or en raison des contraintes financières de la Ligue espagnole, et lui a brutalement dit adieu. Une bombe qui laisse Lionel Messi sans club alors que les championnats européens sont sur le point de reprendre. Le PSG s’est immédiatement mis en activité pour récupérer la superstar argentine. De Nasser Al-Khelaïfi à Neymar, les pontes du club de la capitale ont contacté Messi et son clan pour leur faire part de leur intérêt. Les discussions ont déjà lieu, même si Manchester City est également évoqué en raison de la présence de Pep Guardiola au poste de manager.

Néanmoins, le PSG a clairement pris les devants, et même Mauricio Pochettino a joint tard jeudi soir un Lionel Messi un peu déboussolé. Les deux Argentins ont forcément abordé le sujet d’une arrivée à Paris, et de ce que cela pourrait représenter comme rebond pour finir sa carrière en Europe au coeur d’une attaque de prestige.

Le triple du salaire de Mbappé

Il va aussi y avoir la question de la situation financière. Car dans son dernier contrat, Lionel Messi émargeait tout de même à 71 ME par an, soit le double de Neymar, et plus du triple par rapport à Kylian Mbappé. Prêt à baisser ses émoluments de 50 % pour rester au Barça, La Pulga devra forcément faire un effort, même si le Qatar va mettre le paquet pour le convaincre de signer.

Et selon The Athletic, les dirigeants de QSI se sont déjà penchés sur l’aspect économique, et ont d’ores et déjà que, financièrement et médiatiquement, la signature de Lionel Messi au PSG rapporterait bien plus que cela ne coûterait au club. Même en cas d’énorme salaire supérieur à 30 ME par an, les revenus commerciaux exploseraient littéralement. Des discussions ont ainsi déjà eu lieu avec les plus gros sponsors du club, qui sont déterminés à faire un gros effort en cas d’arrivée de l’Argentin. Nasser Al-Khelaïfi est persuadé que les sponsors vont affluer si Messi devait signer, et que, outre l’aspect sportif, la venue du récent vainqueur de la Copa America serait un nouveau coup de projecteur incroyable sur le Paris Saint-Germain.