PSG : Messi aux ordres de Neymar à Paris ? Il y croit

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato, le PSG pourrait réaliser un énorme coup avec la possible signature de Lionel Messi en provenance de Barcelone.

Le meneur de jeu argentin, libre de tout contrat en juin prochain, souhaite évoluer au côté de Neymar la saison prochaine. La réciproque est également vraie, le Brésilien ayant indiqué mercredi soir après la victoire de Paris contre Manchester United son envie de retrouver son ancien compère du Barça. De toute évidence, les deux hommes ne se retrouveront pas à Barcelone, où Lionel Messi n’envisage pas de prolonger. L’hypothèse d’une signature de Messi au PSG fait donc son chemin, doucement mais surement. Cela serait assurément incroyable selon Bixente Lizarazu, lequel a toutefois émis une hypothèse sur le plateau de Téléfoot sur l’antenne de TF1.

Pour l’ex-défenseur des Bleus et du Bayern Munich, le rapport de force entre Neymar et Messi ne serait pas le même à Paris qu’il y a trois ans à Barcelone. Explications… « Les déclarations sur Messi ? C’était la télévision argentine, il ne va pas dire autre chose Neymar… Mais à Barcelone, c’était Neymar qui jouait à côté de Messi, qui s’adaptait sur un côté. Messi c’était le boss. Aujourd’hui, au PSG, Neymar c’est le patron du jeu. Tous les ballons passent par lui. Techniquement il a une telle facilité. Les deux réunis, ça voudrait dire quoi ? Que Neymar repart sur un côté ? C’est une autre période. Lionel Messi est un peu plus âgé, chacun a eu son évolution. C’est pas du tout le même contexte entre Barcelone et PSG » a indiqué Bixente Lizarazu, avant de s’attarder plus spécifiquement sur Neymar. « C’est vraiment un magicien du dribble. Il sait tout faire. Je pense que personne ne peut faire autant pied gauche comme pied droit. Il est illisible, insaisissable, insupportable pour un défenseur. Son défaut c’est qu’il aime tellement le dribble qu’il en abuse parfois. Il se laisse parfois déconcentrer par son plaisir à dribbler. Quand il veut il fait des passes extraordinaires dans le tempo de la course et de l’appel ». Un joueur incroyable qui pourrait être davantage bonifié s’il évoluait de nouveau avec Lionel Messi l’an prochain…