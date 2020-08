PSG : Messi à Paris, ça s'excite dans le vestiaire !

Dans : PSG.

Actuellement en vacances pour couper du football pendant une dizaine de jours, les joueurs du PSG ont trouvé un sujet de discussion qui fait l’unanimité.

C’est en effet la décision de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone après deux décennies qui alimente les rumeurs dans la presse, mais aussi au coeur du vestiaire parisien. Si les joueurs ne sont bien évidemment pas à l’entrainement et donc au vestiaire à proprement parler, ils échangent toujours beaucoup, en direct du côté d’Ibiza où plusieurs joueurs se sont retrouvés, ou bien sur leurs smartphones qui fonctionnent à pleine régime avec cette actualité chargée. En effet, le PSG est cité comme une destination possible de l’Argentin, même si c’est Manchester City qui tient fermement la corde.

Néanmoins, au sein de l’effectif, entre Neymar, considéré comme très proche de Messi, et ses compatriotes Paredes et Di Maria, Téléfoot révèle qu’il y a énormément de joueurs venant aux informations pour savoir si le sextuple Ballon d’Or avait bien une chance de signer au PSG. La course au scoop marche visiblement aussi dans le vestiaire du champion de France, où l’entourage des joueurs doit certainement mitrailler de questions sur la possible venue de Lionel Messi au Paris SG. Ses très proches coéquipiers ou anciens coéquipiers Neymar et Di Maria doivent certainement avoir une idée sur la destination privilégiée de La Pulga, même si c’est également dans les bureaux et les banques que va se jouer ce feuilleton de la fin d’été.