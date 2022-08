PSG : Messi à Clermont, c'est allé trop loin ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Lionel Messi a clôturé la marque de la meilleure des manières avec le PSG. Il a planté une bicyclette, suscitant l'admiration de tous et en particulier du public clermontois.

La tempête après le calme. Après une première saison parisienne où son génie n'avait pas été suffisamment visible en Ligue 1, Lionel Messi a démarré tambour battant cet exercice 2022-2023. Sur la pelouse de Clermont, il a mis un doublé dont une magnifique bicyclette pour parachever le succès du PSG 5-0. Un geste qui a plu au public adverse, pourtant frustré par la lourde défaite des siens. Applaudissements nourris et surtout un stade qui a scandé le nom de la Pulga à l'unisson pour le féliciter d'un tel spectacle et d'un tel but. Même le CM du Clermont Foot 63 qui faisait le compte-rendu du match sur Twitter a du s'incliner.

⚽ 87' Quel but de Messi! Servi dans la surface par Paredes, l'Argentin contrôle de la poitrine et enchaîne avec un retourné. Assez pour que tout le stade se lève pour applaudir celui qui reste l'un des meilleurs joueurs du monde et scande des "Messi, Messi"#CF63PSG 0-5 🔴🔵 pic.twitter.com/wl7zCnW3SS — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 6, 2022

Une portée mondiale pour le but de Messi

Cette scène, but et réception compris, a trouvé écho dans le monde entier samedi soir. Cela rappelle forcément le retourné de Cristiano Ronaldo face à la Juventus en Ligue des champions 2018 avec un Portugais ovationné par le public du Juventus Stadium. La presse étrangère n'a eu de cesse de s'enthousiasmer sur ce geste majestueux du septuple ballon d'or. « Lionel Messi a montré sa classe face à Clermont. Il a marqué un doublé, mais c'est son deuxième qui a mis les fans debout », selon The Sun. Tandis que Mundo Deportivo a parlé de « poésie » mis sur le match par le génie argentin.

#Messi bicycle goal is "What a goal😍😍", All messi fans even Clermont fans giving him an applause and chanting his name like Messi messi messi messi... pic.twitter.com/p6K7SCJWI8 — Jeetendra🇮🇳 (@Jeetendra0908) August 7, 2022

Surtout, au grand étonnement de certains suiveurs, le public auvergnat a félicité l'Argentin pour son retourné rendant le moment encore plus beau. Au-delà du but, voilà une belle publicité sur laquelle la Ligue 1 ne va pas cracher surtout après les nombreux incidents ayant émaillé la précédente saison. Car, oui le public sait aussi apprécier le spectacle proposé par les artistes foulant ses pelouses, quel que soit le club représenté.