PSG : Merci Nasser Al-Khelaifi, il rajoute une semaine à Ibiza

Dans : PSG.

En plein week-end de Ligue 1, que le PSG ne dispute pas pour se remettre de ses émotions en Ligue des Champions, les joueurs parisiens ont appris qu’ils peuvent prolonger leurs vacances.

En effet, hormis les joueurs allemands (Draxler et Kehrer) ainsi que les Français (Mbappé et Kimpembe), les joueurs non concernés par les matchs internationaux ont vu leurs vacances être prolongées jusqu’à jeudi. La reprise de l’entrainement a été fixée au 3 septembre prochain, ce qui laissera une semaine à Thomas Tuchel pour relancer la machine avant le match face à Lens du 10 septembre. Un timing très serré après une coupure qui sera donc de 10 jours pour Neymar, Paredes, Marquinhos ou encore Gueye et Di Maria, la plupart des matchs internationaux ayant été remis en Afrique et en Amérique du Sud.

Une préparation loin d’être habituelle pour débuter le championnat, mais le décalage de la Ligue des Champions a donc provoqué ce calendrier décalé. En tout cas, les dirigeants du PSG ont estimé que leurs joueurs avaient besoin de couper quelques jours supplémentaires, et ils pourront donc profiter un peu plus longtemps de leur location à Ibiza. Attention toutefois à la reprise, puisque, avec le match face à Lens, le PSG connaitre quatre rencontres en 11 jours avec donc Lens, puis l’OM, Metz et Nîmes. Et ce sans compter sur Mbappé qui, s’il devait jouer le match face à la Croatie, pourrait disputer 5 rencontres en 13 jours. Les vacances ne feront donc pas de mal aux Parisiens.