PSG : Loin de Lens, Neymar and Co ramènent Cavani à Ibiza

Dans : PSG.

Ce week-end, les joueurs de Ligue 1 vont disputer la deuxième journée de championnat, afin d’essayer de lancer cette saison si particulière.

Neuf matchs au programme donc, puisque celui entre Lens et le PSG a été remis pour permettre aux joueurs parisiens de se remettre de leurs émotions en finale de la Ligue des Champions, et retrouver ainsi leur famille après avoir vécu dans une bulle pendant deux semaines. Une décision qui fait bien évidemment grincer des dents en France, où on estime que le Paris SG a un statut privilégié. Pendant ce temps, les joueurs sont très loin de se soucier de cela, et profitent de ces jours de repos à fond. Ainsi, c’est une bonne partie de l’équipe parisienne qui se trouve à Ibiza. Angel Di Maria et Leonardo Paredes ont pris rendez-vous avec un certain Edinson Cavani, resté longtemps en Uruguay.

Annoncé proche du Benfica Lisbonne, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, en fin de contrat à Paris, est bien arrivé en Europe, mais pour se rendre dans l’ile des Baléares. Pas pour signer un contrat, même si Leandro Paredes n’a pas pu s’empêcher, sur les réseaux sociaux, d’envoyer une boutade sur le fait que Cavani soit « de retour pour rester »… En tout cas, c’est une bonne partie de l’équipe parisienne qui se trouve sur l’ile célèbre pour sa vie nocturne, puisque Ander Herrera, Neymar, Mauro Icardi et Keylor Navas sont également dans le coin pour ce week-end de détente à venir, en attendant une reprise en douceur pour ceux qui seront appelés par leur sélection dans les jours à venir.