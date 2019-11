PSG : Merci le Qatar, Paris est enfin un grand club

Dans : PSG.

Transféré en provenance de Palerme pour 42 ME, Javier Pastore est le premier nom clinquant à avoir rejoint le PSG après la venue du Qatar. Et l’Argentin garde d’excellents souvenir de Paris…

Dans une interview accordée au site officiel de son club actuel, l’AS Roma, El Flaco revient sur son transfert de Palerme à Paris. Surtout, l’international argentin évoque l’évolution du club grâce à la venue du Qatar. Une évolution qu’il a pu constater chaque jour puisque Javier Pastore, première grosse recrue de QSI, a évolué en même temps que le PSG. Un club qui a été totalement métamorphosé depuis son rachat comme il l’explique en détails.

« C’était une expérience géniale. Il s’est passé beaucoup de choses pendant ces sept années (2011-2018). J’ai rejoint une équipe complètement différente de celle que j’avais quittée. J’ai vu le club grandir en même temps que moi. Ils ont changé d’entraîneurs, de médias et les pelouses du stade et du centre d’entraînement. Ils ont tout amélioré. Je suis heureux d’avoir fait partie de tous ces changements. Ils m’ont rendu heureux. Quand j’ai rejoint le PSG, ce n’était pas le même club qu’aujourd’hui. Je suis heureux d’avoir fait ma part. Je ne changerais rien à ce moment-là. Nous avons gagné beaucoup de titres et j’ai fait bonne impression aux fans et aux Français » a indiqué Javier Pastore, qui n’oubliera jamais les sept années passées au Paris Saint-Germain même si l’aventure a été gâchée par de trop nombreuses blessures.