PSG ‍: Mbappé prolonge, moment de panique à Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a mis en ligne une story après le match PSG-Clermont et cela a affolé les médias espagnols. Le numéro 7 parisien a envoyé des drôles de signaux.

Si en France il n'y a aucun doute concernant l'avenir de Kylian Mbappé, lequel a annoncé en janvier à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait partir du Paris Saint-Germain en fin de saison, du côté des suiveurs du Real Madrid on est beaucoup plus prudent. Il est vrai que depuis quelques saisons, le champion du monde 2018 a souvent changé d'avis et que Florentino Perez a pris tout de même quelques belles climatisations. Grand observateur de l'actualité du Real Madrid, le site Defensa Central regarde à la loupe tout ce que fait et dit Kylian Mbappé, notamment via les réseaux sociaux. Et samedi soir, nos confrères espagnols ont eu un coup de chaud en voyant la dernière story du joueur français de 25 ans sur Instagram.

Kylian Mbappé célèbre en story Instagram son cap des 300 matchs avec le PSG ! 👏🏽❤️💙 pic.twitter.com/aISgclTuTN — Giovani Ftx (@_getoo_) April 7, 2024

Après avoir mis une photo de son frère Ethan et lui, Kylian Mbappé a mis le dessus d'une boite avec le logo du PSG, puis une médaille d'or avec le logo du PSG au recto et l'inscription « 300 matchs – Kylian Mbappé » au verso. Enfin, ultime image de cette story, une photo de l'attaquant lors de sa première saison au Paris Saint-Germain en 2017, avec en légende, et en anglais : « 7 ans plus tard…300 matchs, Wow », avec le rouge et le bleu du PSG. Même s'il répète que les dirigeants madrilènes ont eu le feu vert du clan Mbappé, notre confrère Ricardo Sanchez estime que tout cela peut évidemment inquiéter les supporters des Merengues.

L'armée numérique du PSG est dans le coup

Cependant, le journaliste proche des dirigeants du Real Madrid estime que tout cela est un jeu et que la supposée armée numérique du Paris Saint-Germain veut faire croire que Kylian Mbappé a encore des doutes sur son avenir. Mais notre confrère estime que tout le monde doit se calmer et que cette fois, l'année 2024 sera la bonne, même si l'attaquant français du PSG s'amuse encore à jouer sur les nerfs des supporters des deux clubs. Et cette story nocturne y contribue comme d'autres avant.