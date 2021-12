PSG : Mbappé-Zidane, l'idée en or !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé avec le PSG contre Monaco, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les attentions. Sa prolongation à Paris préoccupe toujours les dirigeants parisiens.

Le Paris Saint-Germain a joué dimanche son dernier match de l’année 2021 au Parc des Princes, et même si le virage Auteuil était vide, Kylian Mbappé a reçu une grosse ovation après avoir permis au club de la capitale de battre Monaco et de rester solidement accroché à la première place du classement de Ligue 1. Mais forcément ce qui provoque l’attention de tout le monde est la situation contractuelle de l’attaquant tricolore, qui sera en mesure de négocier avec son éventuel futur club dès le 1er janvier prochain. Tandis que du côté du Real Madrid, on reste serein et on ne s’excite plus comme cela avait été le cas lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain ne communique plus vraiment sur ce sujet, seul Nasser Al-Khelaifi ayant évoqué la question il y a deux semaines lors de la remise du Ballon d’Or. Le président du PSG avait indiqué que le club savait ce qu’il voulait concernant Kylian Mbappé, sans en dire plus.

Kylian Mbappé, une erreur de gestion du PSG ?

Kylian Mbappé qui harangue le Parc pour son 100e but en Ligue 1 ! 🐢pic.twitter.com/Io9N4BjuyJ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 12, 2021

En marge du match contre Monaco, Thierry Henry, consultant de Prime Video qui a récemment interviewé Kylian Mbappé, a attaqué la gestion du cas Mbappé par Doha. « Cette prolongation aurait dû se régler il y a deux ans. Je pense que s’il y a deux ans, les dirigeants du PSG s'étaient assis avec Mbappé pour lui dire « cela va être ton équipe, on va construire cette équipe autour de toi, cela va être toi le patron ». Mais là, il a vraiment son destin entre les mains, il va pouvoir signer où il veut. Mais cela aurait dû être réglé depuis belle lurette », a lancé l’ancien joueur de l’AS Monaco. Cependant, si Kylian Mbappé est libre de s’engager avec le club qu’il souhaite, ce club pourrait être…le Paris Saint-Germain où on serait actuellement en train de travailler sur une offre capable de totalement renverser la donne.

Cette proposition actuellement étudiée du côté du Qatar ne concerne pas que Kylian Mbappé, mais elle pourrait également intégrer le fait que Zinedine Zidane débarque sur le banc du Paris Saint-Germain à la place de Mauricio Pochettino dès cet hiver, ou plus probablement l’été prochain. « Ils vont tout utiliser, l’argent, s’inscrire dans l’histoire du club, et en dernier argument, même si pour l’instant ça n’existe pas, cela peut être celui de l’entraîneur. Parce que c’est dans les tuyaux, parce que ça discute et même s’ils disent le contraire, évidemment que ça négocie et que le PSG sonde vraiment Zinedine Zidane. Il est évident que si Zidane débarque, ça peut rebattre pas mal de cartes. Zidane est une de ses idoles. Être coaché par Zidane au sein d’un club où il sera le numéro 1 entouré de Neymar et Messi, je ne sais pas s’il peut trouver l’équivalent », a faire remarquer Dave Apadoo. Une version validée par Johan Micoud. « On peut lui proposer de rester un an de plus et d’inclure un accord verbal pour qu’il puisse partir », a confié l’ancien footballeur.