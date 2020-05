PSG : Mbappé vs Neymar, qui rêve du Ballon d'Or ?

Dans : PSG.

En 2017, c’est précisément pour sortir de l’ombre de Lionel Messi et espérer obtenir le Ballon d’Or que Neymar a rejoint le PSG.

Trois ans plus tard, l’international brésilien n’a pas atteint son objectif. Il n’en reste pas moins déterminé à l’idée de soulever un jour, la plus importante distinction individuelle. Recruté durant le même été, Kylian Mbappé aspire également à remporter le Ballon d’Or. Mais contrairement à son coéquipier brésilien, le champion du monde français ne semble absolument pas faire de ce prix individuel une obsession comme il l’a indiqué dans les colonnes du Daily Mirror.

« Ce serait bien de le gagner, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas devoir le gagner la saison prochaine ou celle d'après, il n'y a pas d'objectif de temps. Le PSG et l'équipe nationale sont ma priorité, ensuite si mes performances m'apportent des récompenses individuelles c'est un bonus » a indiqué Kylian Mbappé, également interrogé au sujet de ses ambitions collectives. « Mes ambitions sont de continuer de gagner avec l'équipe nationale, on a l'Euro la saison prochaine et on veut gagner. J'ai aussi comme grande ambition de gagner une Coupe d'Europe, et faire partie de l'équipe qui remporterait la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG serait très spécial ». Reste à voir si cette année 2020 si particulière sera la bonne pour le Paris Saint-Germain, qui disputera en août prochain les quarts de finale de la compétition. Une fin de Ligue des Champions très spéciale puisque les quarts et les demi-finales devraient se disputer sur un seul et unique match dans un stade neutre, avant d'aller en Turquie, comme prévu, pour la finale.