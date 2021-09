PSG : Mbappé victime d'une coalition Messi-Neymar, Rothen lance l'alerte

Dans : PSG.

Mardi soir, le PSG a livré une prestation décevante à Bruges (1-1) malgré les titularisations de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Pour leur grande première ensemble, les trois stars du Paris Saint-Germain ont globalement déçu. A l’origine du but marqué par Ander Herrera, Kylian Mbappé était sans doute le moins critiquable des trois attaquants parisiens. Mais l’international français a été contraint de sortir sur blessure peu avant la mi-temps. De leur côté, Neymar et Lionel Messi n’ont pas énormément pesé sur la rencontre, même si le Brésilien a beaucoup couru (10 kilomètres) et que l’Argentin a touché la barre transversale. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a fait part de sa déception au vu du match réalisé par les attaquants du PSG. Il alerte notamment sur le manque de complicité évidente entre Kylian Mbappé et les deux anciens compères du Barça.

Neymar et Messi se cherchent, Mbappé isolé ?

« Ce n’est pas anodin. Je mets en alerte les gens. J’attendais beaucoup mieux, tout ne peut pas être parfait. Mais ils se devaient de montrer un autre visage. J’ai été déçu de leur positionnement et de leur investissement, je n’ai quasiment rien vu dans leur complicité. Messi et Neymar ont un peu forcé pour se donner le ballon en oubliant par moments Mbappé. Ce n’est pas anodin ce qui s’est passé, il faut faire attention. Certains vont dire qu’ils ne sont pas prêts. Mais ça ne marchera pas comme ça. S’ils ne changent rien, ils peuvent être en danger. Si tu mets huit joueurs focalisés sur le fait de bien défendre pour laisser deux joueurs devant, ça peut passer. C’est jouable mais il faut que les deux joueurs devant fassent de grosses différences. Mais mettre seulement sept joueurs défensifs, c’est se mettre en difficulté » estime Jérôme Rothen, loin d’être convaincu par l’association de Mbappé, Neymar et Messi pour le moment au PSG.