PSG : Mbappé sidéré par ses dirigeants

Dans : PSG.

Cet été, le PSG a réalisé un coup de maître au mercato en s’attachant les services de Sergio Ramos pour zéro euro.

Pour l’instant, le casting du mercato parisien est impressionnant. Depuis l’ouverture du marché des transferts, le Paris SG a frappé fort en bouclant les signatures de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos. Le capitaine historique du Real Madrid va venir renforcer une défense déjà solide la saison dernière avec Marquinhos et Presnel Kimpembe. C’est d’ailleurs parce que ce secteur de jeu était déjà occupé par deux tauliers du vestiaire parisien que la venue de Sergio Ramos interroge en interne. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, certains cadres influents du PSG dont Kylian Mbappé se demandent concrètement pourquoi l’international espagnol a été recruté par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé étonné par le choix Ramos

Le niveau et la carrière de Sergio Ramos ne sont évidemment pas en cause, mais Kylian Mbappé estime que d’autres postes étaient certainement à renforcer en priorité. L’attaquant du PSG pense peut-être au milieu de terrain, où Wijnaldum a été recruté mais où il manque encore une véritable sentinelle. Le poste de latéral gauche laisse également à désirer avec un Juan Bernat toujours pas remis à 100 % de sa rupture des ligaments croisés, un Layvin Kurzawa indésirable, un Mitchel Bakker vendu au Bayer Leverkusen et un Abdou Diallo qui n’a jamais totalement donné satisfaction sur un côté. Quoi qu’il en soit, bien que le choix de Sergio Ramos interroge, Kylian Mbappé ne pourra pas reprocher au PSG de ne pas s’être renforcé sur le marché des transferts cet été, lui qui a toujours conditionné son avenir à Paris à la compétitivité de l’effectif. Pour la saison à venir plus que jamais, le Paris SG aura un effectif de gala, peut-être le plus fort de l’ère QSI…