PSG : Une attaque inattendue de Newcastle au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

En difficulté cette saison en Premier League malgré un réveil lors des derniers matchs, Newcastle conserve sa confiance en Rafael Benitez, le manager qui était resté au club malgré la descente en Championship.

L’entraineur espagnol aura donc comme souvent les commandes lors du marché des transferts à venir, où les Magpies ambitionnent de se renforcer. Et The Mirror révèle une information assez osée à l’approche du mercato, puisque le club anglais compte bien faire le forcing auprès du PSG pour récupérer Stanley N’Soli. Le jeune défenseur parisien, passé pro il y a un an de cela et qui s’était engagé jusqu’en juin 2021, a réussi à tirer son épingle du jeu au poste d’arrière gauche.

En l’absence de Layvin Kurzawa, il compte neuf apparitions en Ligue 1, et même six titularisations. Il laisse en revanche Juan Bernat disputer tous les gros matchs ou presque, ce qui est assez logique vu le niveau affiché par l’Espagnol. Mais Newcastle estime que Stanley N’Soki pourrait être tenté par l’idée de gagner de l’expérience au sein de la Premier League, et compte proposer un prêt avec option d’achat au PSG. Même si les chances de réussite sont assez minces, Rafael Benitez semble en tout cas avoir eu un vrai coup de cœur pour l’arrière gauche français, et Newcastle a déjà montré par le passé qu’il pouvait mettre des moyens financiers importants quand il en sentait le besoin.