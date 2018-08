PSG : Mbappé sera un monstre s'il reste modeste, un conseil signé Buffon

Dans : PSG, Ligue 1.

Gianluigi Buffon a attendu cette semaine pour croiser Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, mais le légendaire gardien de but italien du PSG a déjà eu l'occasion de jouer contre le meilleur jeune du dernier Mondial en Russie, c'était lors d'une double confrontation entre la Juventus et Monaco lors de l'édition 2016-2017 de la Ligue des champions. Et se confiant au magazine du PSG, Gianluigi Buffon avoue que ses coéquipiers et lui avaient déjà été estomaqués par Kylian Mbappé.

« Quand j'ai parlé avec Andrea Barzagli à la fin du match, qui est l'un de mes grands amis, il m'a dit : « Gigi, en 20 ans de carrière, j'ai rarement vu un joueur si rapide, courir si vite avec le ballon. J'ai eu du mal à le marquer. Ces mots ne sont pas anodins. Car Barzagli, quand il est concentré et en forme, il est vraiment un très grand défenseur (...) Il est évident que Mbappé possède quelque chose de plus que les autres. J'espère qu'il va rester humble et conserver cette envie de progresser et de se sacrifier. Si c'est le cas, il marquera l'histoire du foot et il écrira des pages incroyables de ce sport », annonce Gianluigi Buffon, qui a croisé la route de bien des stars du football.