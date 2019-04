PSG : Mbappé reste à Paris, il l'officialise live au Real Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur d'un triplé dimanche soir lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco, son ancien club, Kylian Mbappé vient d'enchaîner un troisième titre consécutif de Champion de France alors qu'il n'a que 20 ans. Mais, le champion du monde du PSG a beau être jeune, il a la tête sur les épaules, et tandis que les rumeurs se multiplient sur l'intérêt du Real Madrid et de Zinedine Zidane pour l'attaquant parisien, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. En effet, quelques semaines après avoir annoncé qu'il croyait au projet du Paris SG et qu'il allait donc rester à Paris, l'international tricolore a annoncé à Canal+ qu'il n'avait pas changé d'avis et que donc son départ était impossible, Kylian Mbappé envoyant même un petit message à Zinedine Zidane.

Car s'il ne rejoindra pas le Real Madrid, le champion du monde est quand même fan de Zizou. « Si c'est sûr que je reste à Paris ? Oui, Je suis bien ici, je m’inscris dans le projet du Paris Saint-Germain. Tant mieux pour le Real Madrid si il y a Zizou. La saison prochaine, je regarderai les matches en tant qu’admirateur », a lancé Kylian Mbappé, qui met ainsi un terme aux supputations sur son avenir au Paris Saint-Germain... au moins jusqu'au mercato d'été 2020.