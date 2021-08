PSG : Mbappé rend dingue le Real Madrid au mercato

Dans : PSG.

Malgré le refus ferme et catégorique du PSG de le vendre, le Real Madrid rêve toujours de s’offrir Kylian Mbappé lors de ce mercato estival.

Le club merengue ne peut pas s’empêcher de croire en ses chances de rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG n’ayant plus qu’un an de contrat au compteur. Surtout, et c’est le plus important pour le Real Madrid, Kylian Mbappé refuse pour le moment de prolonger. Florentino Pérez a donc bien conscience que le temps joue en sa faveur, et demeure persuadé que Mbappé finira tôt ou tard par quitter le PSG pour le Real Madrid. En attendant, le vice-champion d’Espagne en titre avance avec prudence sur son mercato estival. Et selon les informations obtenues par Don Balon, les Merengue ont refusé de signer deux stars, précisément pour garder la manne financière nécessaire au recrutement de Mbappé.

Pérez a refusé Sancho et Bernardo Silva

Le premier joueur refusé par le Real Madrid n’est autre que Jadon Sancho. Recruté par Manchester United avant l’Euro, la star du Borussia Dortmund avait auparavant été proposée au club merengue, à la recherche d’un ailier afin de compenser les blessures à répétition d’Eden Hazard, qui s’est encore fait mal avec la Belgique durant le championnat d’Europe. Le profil de Jadon Sancho plaisait aux décideurs madrilènes, mais Florentino Pérez a mis son véto à ce recrutement, estimant que l’Anglais coûterait trop cher pour un joueur évoluant plus ou moins au même poste que Kylian Mbappé. Une autre star du football européen a été refusée par le Real Madrid, et il s’agit d’un grand ami de Mbappé puisque c’est Bernardo Silva qui s’est vu fermer la porte du club espagnol il y a quelques semaines. Manchester City souhaite le vendre après s’être offert Jack Grealish, et a proposé ces services au Real Madrid. Là encore, le profil du Portugais en séduisait plus d’un au Real Madrid, mais la réponse de Florentino Pérez a été la même que pour Sancho, à savoir un refus catégorique, la priorité se nommant Kylian Mbappé…