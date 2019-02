PSG : 20 ans et il s'imagine coach, Mbappé est vraiment précoce

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Grâce à son palmarès déjà énorme et ses nombreux buts marqués en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a battu de nombreux records de précocité depuis le début de sa jeune mais déjà très riche carrière. Celle-ci ne fait que commencer et s’annonce brillante, mais le natif de Bondy pense déjà à l’après, comme il l’a déclaré dans une interview croisée avec Pedro Miguel Pauleta pour le magazine officiel du Paris Saint-Germain. Cela risque de surprendre, mais à 20 ans seulement, l’attaquant de l’Equipe de France a déjà dans un coin de la tête de devenir entraîneur. Bluffant…

« Je me dis que, dans une carrière, on apprend, on reçoit et qu’il sera temps un jour de rendre tout cela, peut-être à travers le métier d’entraîneur. J’ai le temps d’y penser. Aujourd’hui, je suis dans une période où je reçois beaucoup de conseils, que ce soit de ta part (Pauleta N.D.L.R.) ou d’autres grands joueurs passés au Paris Saint-Germain et que j’ai eu la chance de rencontrer. Ensuite, il viendra un temps où tout ce savoir, toute cette expérience, je pourrai les transmettre à des plus jeunes. C’est le sens du football » a expliqué un Kylian Mbappé plus que jamais tourné vers l’avenir. Alors même qu’il traverse actuellement une excellente période, comme en témoignent ses buts marqués face à Manchester United et Saint-Etienne récemment.