PSG : Mbappé plus fort que Neymar ? En un an tout a changé

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a un an seulement, Neymar monopolisait toute l'attention médiatique au Paris Saint-Germain, la star brésilienne étant auréolé de son statut de joueur le plus cher de l'histoire du football. En France, on se passionnait aussi pour Kylian Mbappé, mais il faut reconnaître que les médias de toute la planète n'avaient d'yeux que pour l'ancien barcelonais. Mais, les choses ont radicalement changé et dans Le Parisien un dirigeant du Paris SG avoue que désormais le champion du monde français attire les journalistes de partout.

« L’été dernier, les demandes se concentraient surtout sur Neymar. Mais, cette année, Kylian est très demandé après le succès des Bleus en Coupe du monde, même si le Brésilien n’est pas oublié », explique, dans le quotidien francilien cette source interne au Paris Saint-Germain. Comme toujours, il faudra voir sur le long temps si Neymar supportera de ne plus avoir la totalité des projecteurs sur lui, sachant que certains affirment qu'il avait quitté le FC Barcelone afin de ne pas pâtir de la présence de Lionel Messi. Avec Kylian Mbappé, le Brésilien se frotte encore à un sacré client sur le plan footballistique et médiatique.