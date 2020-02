PSG : Mbappé, plus fort que le Pape, il va sauver la planète

Dans : PSG.

Attaquant vedette de l’équipe de France et du PSG, Kylian Mbappé possède une image de prodige du football avec la tête sur les épaules. Un régal pour les publicitaires.

Avec sa communication maitrisée et son talent sur le terrain, Kylian Mbappé épate totalement Frank Tapiro, publicitaire interrogé par France Football sur le phénomène de l’ancien joueur de Monaco. Pour le dirigeant d’entreprise, le numéro 7 du PSG effectue un début de carrière impeccable et n’a aucun égal dans le monde pour représenter autant de choses positives, malgré sa petite polémique récente sur sa sortie de terrain contre Montpellier. Son impact est énorme, et il se comporte déjà comme un leader mondial. Selon Tapiro, il n’est pas loin de pouvoir sauver la planète…



« C’est un phénomène. Quand tous les autres grands joueurs cumulent les contrats, lui reste tranquille. Il n’a pas besoin de tout ça. La marque « Mbappé » est plus forte que toutes les autres. Il ne fait quasiment pas de pub. (...) C’est un génie, il amène le football ailleurs. Il est presque en mission pour changer l’image du foot et des footballeurs. Il devient le meilleur exemple du football mondial. Depuis combien de temps un footballeur n’avait pas été aussi exemplaire ? Il veut amener le foot à son image : brillant et éduqué. Combien y a-t-il de génies comme lui ? Il est déjà au-dessus de tout le monde dans sa façon de faire et de s’exprimer. Après Manchester United la saison dernière, il prend la parole et demande à tout le monde de ne pas avoir peur. Avant lui, le Pape et Chirac avaient dit ça. Et il a une vraie dimension politique. Il est métissé, il brasse le monde entier. Je le dirigerais vers une grande cause : le sauvetage de la planète. Il est comme le président mondial des enfants. Il a presque un rôle politique », a livré le publicitaire passionné par le PSG, et pour qui Mbappé est visiblement plus qu’un joueur de football. Bien plus…