PSG : « L’enfant gâté » Mbappé prend une soufflante !

Furieux de sortir à vingt minutes de la fin du match entre le PSG et Montpellier samedi après-midi, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions en ce début de semaine.

Il faut dire que l’international français, qui avait pourtant marqué son petit but dans cette rencontre, a provoqué une énorme polémique en affichant publiquement ses divergences avec son entraîneur Thomas Tuchel. Une scène ridicule qui risque de semer le chaos dans le vestiaire du Paris Saint-Germain selon Pierre Ducrocq. Sur l’antenne de RMC, l’ancien milieu défensif du PSG a sévèrement tapé sur les doigts de Kylian Mbappé en raison de sa mauvaise attitude.

Ducrocq fustige l'attitude de Mbappé

« J’espère que ce n’est pas une provocation, j’espère que ce n’est encore que de la bêtise d’un enfant. Quand je vois ça, ça me fait penser à un enfant gâté pourri qui ne comprend pas que tout va bien pour lui. Il ne faut pas se fier aux messages qui sont renvoyés à la fin du match, dans une zone de presse où les joueurs sont quasiment obligés de dire que c’est un compétiteur et que c’est normal. Je suis persuadé que 95% des joueurs du vestiaire ne pensent pas que c’est une attitude normale par rapport à son coach, ou à ses coéquipiers qui sont sur le banc. Si tu as envie, tu vas voir ton coach dans le vestiaire ou dans son bureau, tu fermes la porte et tu vas demander à ton coach pourquoi c’est toi qui sors et pas un autre » a argumenté Pierre Ducrocq, pour qui Kylian Mbappé a fait une énorme erreur de communication en affichant publiquement son mécontentement lors de son remplacement par Mauro Icardi à la 69e minute du match largement remporté par le Paris Saint-Germain face à Montpellier samedi au Parc des Princes.