PSG : Mbappé plus fiable que Neymar, qui peut en douter ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé et Neymar ont beau être partenaires au PSG, les observateurs du ballon rond ne peuvent s’empêcher de les comparer et de les opposer.

Qui est le plus fort, le plus fiable ou encore celui ayant la valeur marchande la plus importante sur le marché des transferts ? Toutes ces questions font régulièrement l’objet de débats enflammés autour du Paris Saint-Germain. Pourtant, il n’y a pas vraiment de question à se poser selon Jean-Michel Larqué, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que l’international français était assurément plus fiable que Neymar. Pour l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, il est donc bien évident qu’il vaut mieux compter sur Kylian Mbappé que sur le Brésilien dans son effectif afin d’éviter les désillusions.

« Moi je vote Mbappé. Certainement pas pour ce que me procure l’émotion de l’un ou l’autre. Au niveau des émotions, je suis d’accord, Neymar peut t’amener à des niveaux auxquels tu n’auras pas accès avec Mbappé. Mais je mets en avant la différence d’âge. Mbappé a marqué beaucoup de buts, il a eu certes quelques blessures mais c’est inévitable pour un attaquant. Et je crois que même si l’attitude de Mbappé n’a pas toujours été exemplaire, je pense qu’il a tout de même suscité moins d’énervement, moins de contradictions… Je pense que c’est mieux d’avoir deux Mbappé que deux Neymar » a expliqué Jean-Michel Larqué, pour qui la priorité des priorités du Paris Saint-Germain doit donc d’être conservé Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Cela tombe bien, l’avis du « Captain » est massivement partagé dans les bureaux du PSG, où l’Emir du Qatar a d’ores et déjà fermé la porte à double tour à Kylian Mbappé. Tout est en revanche possible pour Neymar, lequel figure toujours dans les petits papiers du FC Barcelone…