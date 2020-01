PSG : Mbappé ou Neymar Ballon d'Or ? Y'a pas photo

Dans : PSG.

En pleine forme au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Kylian Mbappé est un concurrent sérieux au Ballon d'Or si le PSG et la France brillent. Mais le danger s'appelle aussi Neymar.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, Fabinho était l'invité de TF1 ce dimanche. L'occasion pour le joueur de Liverpool d'avouer que c'est avec plaisir qu'il verrait l'actuel star française du Paris SG rejoindre les Reds au mercato. Mais le milieu défensif a également évoqué la bataille qui pourrait opposer Neymar Jr à Kylian Mbappé dans la course au Ballon d'Or 2020 si le PSG réussissait un beau parcours en Ligue des champions. Et pour Fabinho il n'y a clairement pas photo entre les deux coéquipiers du club de la capitale pour décrocher le trophée ultime pour un footballeur à titre individuel.

Le Ballon d'Or pour Mbappé ou Neymar ?

« J’aimerais bien accueillir Kylian Mbappé à Liverpool (rires). Mbappé, je pense qu’il sera Ballon d’Or avant Neymar, oui » a-t-il notamment répondu lors du fameux jeu de l’émission « oui ou non ». Concernant le mercao, reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, une ouverture sera possible pour Liverpool dans le feuilleton Kylian Mbappé. Car de son côté, le Paris Saint-Germain a fait de la prolongation de l’ancien Monégasque sa priorité absolue sur le marché des transferts. Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le Français pourrait être prolongé et augmenté par la direction francilienne. Pour ce qui concerne le Ballon d'Or, Kylian Mbappé peut aisément surpasser Neymar si la France enchaîne l'été prochain une victoire dans l'Euro avec le Mondial 2018.