Kylian Mbappé menacé de mort, stupeur à Bondy

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sur fond de bataille politique, l'un des fresques rendant hommage à Kylian Mbappé a été dégradée, avec un message menaçant contre Kylian Mbappé.

Enfant de Bondy dont il fait la fierté en raison de ses prouesses sur les terrains et ses engagements citoyen, Kylian Mbappé n’habite plus dans la ville de Seine-Saint-Denis, mais il reste un symbole fort de cette ville de banlieue parisienne. Sur l’une des fresques géantes que la ville de Bondy a dédié à son jeune footballeur, des inscriptions insultantes contre lui et l’ancienne maire de la ville ont été retrouvés. « Mbappé tes mor (sic) » menaçant donc gravement le joueur du PSG, et « Thomasin nique ta mère », visant celle qui est de nouveau candidate à la Mairie de Bondy. Une nouvelle élection doit avoir lieu fin janvier, après l’annulation du précédent vote pour des irrégularités et des coups bas assez surréalistes des deux côtés pendant la campagne, jusqu’à la veille du scrutin avec des tracts polémiques et assez nauséabonds.

Bagarre politique à Bondy, nouvelle élection en vue, c'est chaud

C’est donc en cette période de campagne électorale musclée que ces tags sont apparus sur l’une des fresques géantes mettant en avant Kylian Mbappé sur les immeubles de la ville. La proximité de Kylian Mbappé et sa famille avec la représentante du Parti Socialiste est bien connue à Bondy, et cela avait déjà débouché sur une polémique lors de la sortie de sa bande-dessinée au stade Léo-Lagrange de la ville. Sylvine Thomassin y avait été invitée, tandis que les représentants du maire en place avaient été refoulés par le service de sécurité.

L’ex-élue a annoncé au Parisien qu’elle porterait plainte pour cette dégradation, et a confirmé avoir des contacts toujours aussi rapprochés avec Fayza, la maman de Kylian Mbappé, et qu’il n’y aurait donc pas de réaction directe de la part du joueur du PSG et de son clan. « Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois. Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé. J’ai demandé à mon avocat de saisir la justice. Je constate qu’il n’y a que moi qui souffre d’un tel traitement dans cette campagne, mais je ne ferai pas plus de commentaires. Il faut mieux mépriser ces gens-là. J’ai eu Fayza (la maman de Kylian Mbappé) au téléphone et elle pense pareil », a expliqué Sylvine Thomassi, dégoûté de voir que le débat partait une nouvelle fois dans des sphères peu recommandables. En tout cas, la famille Mbappé a choisi son camp dans cette élection, l’attaquant du PSG n’hésitant pas à faire savoir en 2020, quand il habitait encore du côté de Bondy, qu’il soutenait la candidate du Parti Socialiste.