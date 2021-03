PSG : Mbappé ou Haaland, Manchester United doit sortir les crocs

Dans : PSG.

Il y a quinze jours, deux jeunes stars du football mondial ont marqué les esprits en Ligue des Champions, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland.

De toute évidence, les attaquants du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund seront les deux joueurs les plus courtisés du prochain mercato estival. En Espagne, on fait régulièrement savoir que le Real Madrid est très intéressé par le Français ainsi que par le Norvégien, bien qu’il sera évidemment impossible pour les Merengue de s’offrir les deux étoiles montantes. Interrogé sur YouTube, Rio Ferdinand a estimé que Manchester United devait également se mêler à la course pour décrocher les signatures de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland. Pour l’ex-taulier de la sélection anglaise, les Red Devils ont grandement besoin d’un attaquant de carrure internationale dans l’optique de la saison prochaine. Edinson Cavani et Anthony Martial apprécieront…

« Si des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé sont disponibles, vous ne pouvez pas leur permettre d’aller ailleurs et vous devez déplacer ciel et terre pour les amener ici à Manchester. United a l’habitude d’avoir des stars et ces garçons changeraient l’histoire récente de ce club de football, c’est dire à quel point ils sont bons. Il y a possibilité d’améliorer cette équipe, il y a des joueurs disponibles, semble-t-il » a lancé Rio Ferdinand, lequel est très exigeant (et gourmand) avec les dirigeants de Manchester United puisqu’il espère également le renfort d’un défenseur central cet été. Reste maintenant à voir si l’actuel deuxième de Premier League, qui devra également gérer l’épineux dossier de l’avenir de Paul Pogba, se donnera les moyens de ses ambitions lors du prochain mercato estival. Et si cela concernera de près ou de loin Kylian Mbappé…