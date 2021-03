PSG : Mbappé prêt à partir à cause de la Ligue 1 ?

Dans : PSG.

Le flou est toujours aussi épais autour de l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain.

L’attaquant de 22 ans n’a toujours pas communiqué sur son avenir, alors que le PSG souhaite impérativement le prolonger avant le début du mercato estival. Et pour cause, Paris refuse de courir le risque de voir Kylian Mbappé partir pour zéro euro dans un an et demi, d’où l’urgence de rapidement prolonger l’ancien Monégasque. Si cela n’est pas fait avant le mois de juin, alors Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi envisageront sérieusement une vente, à contrecœur, de leur pépite tricolore. A en croire Duncan Castles du podcast Transfer Window, ce scénario est plus que probable dans la mesure où Kylian Mbappé aurait le désire de quitter la Ligue 1 afin de se frotter à un championnat plus relevé.

« Kylian Mbappé souhaite rejoindre l’un des deux championnats majeurs en Europe, la Liga ou la Premier League, pour la prochaine étape de sa carrière. En cas de transfert en Angleterre, on me dit que sa préférence va à Liverpool. Il aime également le club de Manchester United, mais sa préférence est très clairement de travailler avec Jürgen Klopp à Liverpool » a livré l’insider anglais, précisant par ailleurs que le Real Madrid était toujours à bloc sur le dossier Kylian Mbappé tandis que le FC Barcelone surveillait l’évolution de la situation. Quoi qu’il en soit, les Blaugrana semblent totalement hors course au vu de l’état catastrophiques des finances du club. Reste maintenant à voir si cette information trouvera une confirmation en France, alors que Leonardo a récemment fait savoir que tout allait rapidement se décanter au sujet des prolongations de Neymar, Mbappé, Di Maria ou encore Draxler et Bernat.