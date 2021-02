PSG : Mbappé ou Haaland, le test est lancé

Dans : PSG.

Avec 104 buts inscrits, Kylian Mbappé a d’ores et déjà marqué l’histoire récente du Paris Saint-Germain.

Cela ne lui permet pas pour autant d’échapper aux critiques depuis quelques semaines. Il faut dire que l’international tricolore peine à retrouver son meilleur niveau, ce qui peut légitimement commencer à inquiéter au Paris Saint-Germain, à deux semaines du déplacement périlleux sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. De toute évidence, Kylian Mbappé a appris à vivre avec les critiques et les jugements des journalistes ou des observateurs ne doivent pas l’empêcher de dormir. En revanche, l’histoire est différente lorsque les remarques viennent de ses anciens coéquipiers, à l’instar de Thomas Meunier. Dans un entretien accordé au Ruhr Nachrichten, l’ex-défenseur droit du Paris Saint-Germain, qui évolue désormais au Borussia Dortmund, a évoqué le talent de Kylian Mbappé.

Et les mots de l’international belge ne devraient pas faire totalement plaisir au buteur parisien dans la mesure où Thomas Meunier a clairement laissé sous-entendre que Kylian Mbappé était immature… au contraire d’Erling Haaland, un autre phénomène très précoce. « Kylian joue toujours au football aujourd'hui comme il le faisait quand il avait dix ans. Il n'y réfléchit même pas, il fait tout instinctivement et laisse son talent parler de lui-même » juge Thomas Meunier, avant de poursuivre. « Erling agit plus en adulte. Il est moins talentueux, mais il travaille très dur. Il peut aussi être un joueur de classe mondiale ». Souvent complimenté pour sa maturité en dépit de son jeune âge à ses débuts du côté de Monaco, Kylian Mbappé n’appréciera sans doute pas la totalité des mots prononcés par Thomas Meunier à son égard.