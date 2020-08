PSG : Mbappé-Neymar, Rothen sait comment Paris va écraser Leipzig

Dans : PSG.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sera opposé au RB Leipzig. Un adversaire qui, selon Jérôme Rothen, risque de souffrir face à Kylian Mbappé et Neymar.

En apprenant l’identité de leur futur adversaire jeudi soir, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient sans doute satisfaits. Les Parisiens, qui auraient pu affronter l’Atlético Madrid dans une rencontre pénible, vont finalement défier le RB Leipzig dont le jeu ouvert et offensif laissera forcément des espaces aux hommes de Thomas Tuchel. Une excellente nouvelle pour l’attaquant Kylian Mbappé, remis de sa blessure à la cheville, et qui ne se gênera pas pour prendre la profondeur lorsque son coéquipier Neymar recevra le ballon. Le scénario est déjà écrit selon Jérôme Rothen, qui voit des similitudes entre les Allemands et l’Atalanta Bergame, le précédent adversaire du PSG.

« Les défenseurs centraux de Leipzig ont aussi cette volonté de s'incorporer au milieu et, à la perte du ballon, ils doivent courir vers leur but. Donc, si Mbappé est bien lancé, cela peut faire des ravages, a prévenu l’ancien Parisien dans les colonnes de L’Equipe. Neymar en passeur, Mbappé dans la profondeur, c'est difficile à contrer. Quand je vois la façon de jouer de Leipzig, je me dis que Mbappé n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir dans le repli. Mbappé aura les clés du match, Neymar celles du jeu. » Une simple formalité pour le champion de France ?