PSG : Mbappé au mieux remplaçant, Tuchel est brutal

Victime d’une grosse entorse à la cheville droite lors de la finale de la Coupe de France , Kylian Mbappé est toujours incertain en vue du retour de la Ligue des Champions.

Vendredi dernier, après la victoire du club de la capitale face à l’OL en Coupe de la Ligue, le champion du monde avait rassuré tous les suiveurs du PSG. Sans béquilles, joyeux et heureux, Mbappé avait fêté le titre avec ses coéquipiers sur la pelouse du Stade de France. Dans la foulée, les médias annonçaient un retour à l'entraînement dès samedi et une potentielle présence de Mbappé le 12 août prochain face à l’Atalanta. Mais ces dernières heures, RMC a calmé tous les supporters en disant que « Mbappé n'est pas encore remis de son entorse à la cheville droite ». À l'infirmerie pour trois semaines, l’attaquant de 21 ans est blessé depuis douze jours. Et contrairement à ce qu’on peut penser, « Mbappé n'est pas forcément en avance sur les prévisions ».

Car si l'international français a très vite re-marché sans l’aide de ses béquilles, il n’a toujours pas repris la course en solitaire au Camp des Loges. Ce qui signifie donc que sa cheville n’est pas encore totalement guérie. Le staff de Thomas Tuchel espère que Mbappé reprendra la course avant la fin de la semaine, histoire qu’il se remette ensuite d'aplomb lors du stage de préparation à Faro au Portugal, qui débutera samedi prochain. Dès le début de celui-ci, tout le monde saura si Mbappé sera apte ou pas pour jouer face à Bergame dans une semaine. Sinon, son retour à la compétition sera repoussé pour une éventuelle demi-finale de C1.

Et ce mercredi soir, en marge du match PSG-Sochaux, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a clairement fait savoir qu'au mieux Kylian Mbappé serait sur le banc contre l'Atalanta, même si l'attaquant français travaille dur pour essayer de revenir au plus vite.