PSG : Mbappé fait la fête, l'espoir revient à Paris !

Présent, sans ses béquilles, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, Kylian Mbappé a même fêté la victoire avec ses coéquipiers du PSG.

Une semaine après avoir quitté le Stade de France avec la cheville dans le sac et des béquilles, Kylian Mbappé a fait son retour sans ces dernières sur la pelouse du stade dionysien. Non pas pour jouer ce PSG-OL de vendredi soir, mais pour venir soutenir ses coéquipiers. Marchant de manière très tranquille, sans même un léger boitement, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas hésité à rejoindre Neymar et les autres au moment de la remise de la dernière Coupe de la Ligue de l’histoire du football français. Tout cela avec un énorme sourire qui a redonné le moral aux supporters du PSG, lesquels se demandent si un miracle n’aura pas lieu et si Kylian Mbappé, victime d’une entorse face à l’ASSE, ne sera finalement pas présent contre l’Atalanta Bergame dans un peu plus de deux semaines en quart de finale de la Ligue des champions.

Interrogé sur ce sujet après la finale gagnée contre Lyon, Ander Herrera a lui aussi semblé optimiste. « On est optimistes concernant Kylian. on a vu qu'il pouvait marcher tranquillement, il est jeune, c'est un grand professionnel. Il veut vraiment jouer, on peut être tranquille. il travaille tous les jours, matin et après-midi. Mais s'il n'est pas possible qu'il joue, on a beaucoup de joueurs: Choupo-Moting, Neymar, Sarabia, Di Maria, Icardi... On peut être tranquille. Mais bien sûr que Kylian est très important et il va essayer de jouer », a confié l’ancien joueur de Manchester United. L’espoir est revenu dans le camp du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé c’est une évidence.