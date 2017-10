PSG : Mbappé n’était pas prêt pour le Real Madrid estime Pérez

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Après les signatures de Neymar et Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain est devenu la cible de plusieurs grands d’Europe. Y compris le Real Madrid ?

Dans un entretien accordé à El Español, le président Florentino Pérez a plutôt défendu le pensionnaire de Ligue 1. « Je ne sais pas comment ils ont fait et je ne veux pas critiquer un club ami comme le PSG. Mais il faut respecter le fair-play financier, comme tout le monde. Je suppose que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils le peuvent », a commenté le dirigeant madrilène, pas du tout rancunier malgré son échec pour Mbappé. Finalement, le Real considère que l’attaquant de 18 ans n’est pas prêt à gérer une concurrence aussi rude qu’à la Maison Blanche.

« Nous avions également pensé à Mbappé l'année dernière, mais nous avons une équipe assez complète. Mbappé est très jeune, il a beaucoup d'années devant lui, donc je pense qu'il a pris une bonne décision en choisissant un club très important et situé dans sa ville, a approuvé Pérez. A ce moment, il était difficile pour nous de prendre un joueur très prometteur mais très jeune et qui avait besoin d'un club comme le PSG pour jouer plus souvent. » En difficulté sur le plan offensif, le champion d’Espagne finira peut-être pas regretter sa décision...