180ME pour deux buteurs, le PSG a des doutes

Par Claude Dautel

Luis Enrique assume le fait de laisser Kylian Mbappé tenir le rôle qu'il souhaite sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain. Mais il y a visiblement un problème.

Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos se sont montrés très ambitieux sur le plan offensif lors du dernier marché des transferts en faisant notamment signer Randal Kolo Muani pour 95 millions d'euros et des bonus et Gonçalo Ramos pour 65 millions d'euros. Mais quelques mois plus tard, Luis Enrique n'a fait d'aucun des deux attaquants son buteur numéro 1, l'ancien entraîneur du Barça préférant confier le rôle à Kylian Mbappé, tout en précisant que ce dernier pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain. Alors évidemment, le vice-champion du monde 2022 a tout de même marqué 16 buts cette saison en Ligue 1, dont le dernier sur penalty dimanche soir à Lille, mais il n'empêche que le PSG semble clairement avoir déjà mis sur la touche deux énormes renforts du mercato et forcément cela suscite des interrogations.

Le PSG a dépensé beaucoup pour renforcer son attaque

Plus que sur le niveau des Kolo Muani et Ramos, Daniel Riolo s'interroge surtout sur la manière dont Luis Enrique gère son effectif et multiplie les changements tactiques au fil des matchs sans réelle logique. « Je ne comprends pas ce que Géo Trouvetou (Ndlr : Luis Enrique) veut faire, sa composition d’équipe au PSG c’est le laboratoire incessant et permanent. Sa composition de départ contre Lille, c’est insupportable (…) Le Paris Saint-Germain a recruté deux attaquants, ils ont mis 180 millions d’euros sur la table pour s’offrir deux « numéro 9 », Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, et ils ne jouent pas ou alors pas en numéro 9. Et à la place, on met Kylian Mbappé à ce poste. Mbappé en 9 c’est une insulte à ce poste », constate le journaliste, qui se demande à quoi veut en venir Luis Enrique. Pas de quoi perturber l'entraîneur du Paris Saint-Germain, lequel répète match après match qu'il est persuadé que Kylian Mbappé est à son poste, même si cela doit forcément poser un vrai problème à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. L'attaquant tricolore et son coéquipier portugais étant sous pression lorsqu'ils entrent en jeu ou sont parfois titulaires.