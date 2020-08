PSG : Mbappé n'a que 21 ans, Verratti le conseille

Dans : PSG.

Victime d’une entorse de la cheville contre Saint-Etienne il y a une semaine et demi, Kylian Mbappé a manqué le choc face à l’Olympique Lyonnais en Coupe de la Ligue.

Sans grande surprise, l’absence de l’international français s’est cruellement faite ressentir au PSG, qui ne s’est pas créé une multitude d’occasions contre l’OL. Cette finale de Coupe de la Ligue, remportée aux tirs au but après un match nul et vierge au bout de 120 minutes, tend à confirmer que le Paris Saint-Germain est totalement dépendant de la vitesse supersonique de Kylian Mbappé, et de sa relation technique privilégiée avec Neymar. Une Mbappé-dépendance assumée au sein du vestiaire puisque dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Marco Verratti a reconnu que son équipe avait beaucoup de mal à se passer de l’ancien Monégasque.

« J’espère que Mbappé sera là mercredi. Quand il n'est pas là, comme Neymar, on sent la différence... Mais avec ce genre de blessure, ça change chaque jour : parfois tu penses que tout est passé, et parfois la douleur revient. Kylian doit travailler dur pour revenir, mais il ne faut pas lui mettre la pression. Il a seulement 21 ans et il ne doit pas mettre sa carrière en péril pour un match. On l'attend » a indiqué Marco Verratti avant de s’exprimer sur la forme globale du groupe parisien. « Nous ne sommes pas encore à 100%, ce qui est normal après une aussi longue période d'inactivité. C'est certain que les clubs qui ont repris leur championnat ont un avantage. Mais c'est important de se concentrer et arriver la tête libérée au jour du match. On doit jouer à fond cette opportunité en réalisant un grand match. On connaît la valeur de l'Atalanta, comme celle de toutes les autres équipes. Ce sera dur, mais c'est normal à ce niveau de la compétition ». Pour affronter de telles équipes, le PSG serait évidemment mieux armé avec Mbappé, et Marco Verratti le sait même si l'Italien ne recommande pas à son coéquipier de prendre de gros risques pour sa santé en jouant à tout prix ce match.