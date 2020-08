PSG : Paris file la nausée à Courbis sans Mbappé

Dans : PSG.

Sèchement taclé par Loïc Perrin face à Saint-Etienne il y a une semaine, Kylian Mbappé souffre d’une entorse de la cheville.

Forfait contre l’Olympique Lyonnais vendredi soir au Stade de France, l’international tricolore a cruellement manqué à ses coéquipiers. Face à la formation de Rudi Garcia, le Paris Saint-Germain a certes eu la possession du ballon. Mais l’absence de Kylian Mbappé s’est faite ressentir sur le front de l’attaque, où Neymar a semblé plus isolé que jamais en raison des inquiétantes méformes de Mauro Icardi et d’Angel Di Maria. Assurément, le Français de 21 ans est plus indispensable que jamais au PSG selon l’avis très tranché de Rolland Courbis.

« Si on n’est pas inquiet là, avec ce qui se passe et surtout ce qui ne se passe pas à certains postes. Si on n’est pas inquiet en voyant la forme d’Icardi, de Di Maria, le problème de l’arrière droit, Gueye qui est devenu un joueur quelconque, Marquinhos qui avait fait un match très moyen contre Saint-Etienne, Mbappé blessé… Si on n’est pas inquiet là pour le PSG, on le sera quand ? Je suis préoccupé et je me dis que les huit prochains jours qui vont peut-être permettre de récupérer Mbappé, ce serait la première des bonnes nouvelles pour le PSG. Après, il faudra aussi que Thomas Tuchel, qui a un peu l’air énervé, démontre certaines inspirations dans ses choix. Car depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en dessous de ses possibilités. C’est ce que je constate, mais ça ne fait pas de l’Atalanta le favori. Il faut remettre les choses à leur place » a commenté le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé sera suffisamment remis pour tenir sa place contre l’Atalante le 12 août. En interne, un vent d’optimisme règne depuis quelques jours…