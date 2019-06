PSG : Mbappé les excite, Madrid bouleverse son mercato !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En ce lundi de Pentecôte, la presse sportive espagnole s'intéresse de manière encore plus intense au Paris Saint-Germain, et bien entendu à l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Tout cela en étant persuadé que les deux stars pourraient partir lors du mercato qui débute cette semaine. Même si le Brésilien et le champion du monde français ont dit qu'ils allaient rester au PSG, les rumeurs s'intensifient ces derniers jours. Et selon AS, sentant qu'un coup était possible avec Kylian Mbappé, Florentino Perez aurait changé sa stratégie afin d'obtenir la signature du joueur tricolore. Dans un premier temps, le patron du Real Madrid souhaitait faire comme avec Eden Hazard, à savoir laisser les saisons passer et attendre à un ou deux ans de la fin du contrat pour négocier en position de force.

Sachant que Kylian Mbappé est lié avec le Paris SG jusqu'en 2023, les Merengue étaient donc en stand-by, estimant que 2021 serait la bonne année pour passer à l'action, Nasser Al-Khelaifi étant probablement disposé à négocier. Mais les récentes révélations sur l'intérêt du PSG pour Antoine Griezmann et les propos de Kylian Mbappé ont remis en alerte rouge le Real Madrid, qui aurait finalement changé ses plans et pourrait relancer les dirigeants parisiens sur un éventuel transfert dès cet été. Zinedine Zidane ne fait pas mystère de son intérêt pour l'attaquant français du Paris Saint-Germain, et attendre deux ans de plus semble très long. Kylian Mbappé n'ayant plus du tout communiqué depuis son intervention lors des trophées UNFP, tout semble possible.