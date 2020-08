PSG : Mbappé ? Le Real Madrid a une autre priorité

Dans : PSG.

Dans le dur financièrement comme l’ensemble des clubs après la crise du Covid-19, le Real Madrid ne réalisera pas de folies sur le marché des transferts cet été.

En revanche, le club merengue a la ferme intention d’être actif dans un an, avec notamment l’objectif de recruter un certain Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG est l’objectif prioritaire de Zinedine Zidane pour renforcer son secteur offensif. Mais selon les informations divulguées ce mardi par le journal AS, le dossier de l’attaquant français de 21 ans n’est pas, actuellement, la priorité du Real Madrid. Et pour cause, le média indique que le champion d’Espagne est davantage préoccupé par le dossier de la succession d’un certain Sergio Ramos.

Les boulettes de Raphaël Varane contre Manchester City ont rappelé que s’il était l’un des meilleurs défenseurs du monde, l’international tricolore n’avait pas encore atteint le calibre d’un Sergio Ramos, lequel était suspendu pour cette rencontre. La défaite du Real Madrid a prouvé que sans son capitaine espagnol, le club merengue n’affiche pas le même visage. Et cela inquiète en interne, quand on sait que le boss de la Roja n’a plus qu’un an de contrat au Real Madrid. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation au-delà de 2021, Sergio Ramos exigeant deux ans supplémentaires quand Florentino Pérez ne lui en propose qu’un. Autant dire que pour l’heure, l’urgence pour les dirigeants du Real Madrid est de parvenir à trouver un accord afin de prolonger le contrat de Sergio Ramos, avant même d’envisager quelconque recrue. Comme indiqué par Florentino Pérez il y a quelques semaines en interview, Kylian Mbappé attendra, le Real Madrid a plus urgent sur le feu…