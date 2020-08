PSG : Mbappé au Real Madrid, Anelka s'en mêle

Dans : PSG.

Certain de poursuivre l’aventure au PSG cet été, Kylian Mbappé sera toutefois la priorité du Real Madrid en 2021.

Cela fait plusieurs mois maintenant que Zinedine Zidane a fait de la venue de l’avant-centre du PSG sa priorité pour le Real Madrid. La crise du Covid-19 ne permettra pas au club merengue de se positionner cet été, d’autant plus que Kylian Mbappé est totalement dans l’optique de rester. Dans un an en revanche, tout sera possible pour le natif de Paris. Mais attention, le Real Madrid serait dans l’obligation de révolutionner sa façon de jouer si Kylian Mbappé venait à poser ses valises dans la capitale espagnole. C’est tout du moins l’avis très tranché exprimé par Ncolas Anelka dans les colonnes de Marca…

« Je n’ai aucun de doute sur son talent, il a tout. Mais le Real Madrid doit changer sa façon de jouer pour en tirer le meilleur. Surtout s’ils le veulent pour jouer numéro 9. Ils devront changer leur jeu pour lui. S’il joue comme Ronaldo, ça lui permettra de marquer beaucoup de buts. Tout dépendra de la façon dont le Real l’utilisera car Kylian n’a pas le même profil que Benzema. Mbappé a besoin d’espaces, de vitesse. Or si le Real l’utilise comme Benzema, on verra un bon Mbappé mais pas le meilleur comme actuellement au PSG. Il faut savoir comment tirer le meilleur de ses qualités et actuellement, le jeu du Real n’est pas axé sur la vitesse et les contres » a expliqué l’ancien attaquant de l’Equipe de France et du Real Madrid, pour qui Kylian Mbappé serait une excellente recrue pour les Merengue, à condition que Zinedine Zidane fasse évoluer le jeu de son équipe pour l’international tricolore. On peut certainement faire confiance à « ZZ » pour tirer le meilleur d’un joueur offensif aussi talentueux…